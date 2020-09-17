Ураган "Салли" над югом США превратился в тропический шторм

Обрушившийся на южное побережье США ураган "Салли" ослабел до тропического шторма. Сейчас скорость ветра в центре атмосферного вихря составляет 27 м/с. "Салли" находится в 85 км от Пенсаколы и движется на северо-восток со скоростью 11 км/ч.

Основной удар стихии пришелся на юго-восток США. Там затоплены сотни домов, закрыта треть буровых скважин в Мексиканском заливе. В штате Флорида и на юге Алабамы без электроэнергии остались почти 505 тысяч потребителей, сообщает ТАСС.

Сезон образующихся над Атлантикой ураганов продолжается с июня по ноябрь.