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Текст:   Марина Трубилина 
10:55 17.09.2020

Власти пообещали поддержать рынок ипотеки в 2021 году

Механизмы поддержки ипотеки в 2021 году обсуждаются в правительстве. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на селекторном совещании с регионами.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Снижение объемов строительства в этом году удалось минимизировать благодаря мерам по поддержке ипотеки, отметил Хуснуллин.

"Мы обсуждали в правительстве, каким способом и какими суммами мы будем поддерживать ипотеку и в 2021 году. Механизмы эти отработаем по результатам того, как сделаем анализ с Минфином, Центральным банком - как сработала ипотека до 1 ноября этого года. Я говорю про компенсацию до 6,5%, - сказал вице-премьер. - Мы совершенно точно будем работать в этом направлении, но условия дополнительно скажем".

В связи с этим он попросил глав регионов напомнить застройщикам, что развитие жилищного строительства будет поддерживаться и далее. А жителям - что до 1 ноября можно не получить кредит, а подать заявку на ипотеку по ставке до 6,5%.

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