Власти пообещали поддержать рынок ипотеки в 2021 году

Снижение объемов строительства в этом году удалось минимизировать благодаря мерам по поддержке ипотеки, отметил Хуснуллин.

"Мы обсуждали в правительстве, каким способом и какими суммами мы будем поддерживать ипотеку и в 2021 году. Механизмы эти отработаем по результатам того, как сделаем анализ с Минфином, Центральным банком - как сработала ипотека до 1 ноября этого года. Я говорю про компенсацию до 6,5%, - сказал вице-премьер. - Мы совершенно точно будем работать в этом направлении, но условия дополнительно скажем".

В связи с этим он попросил глав регионов напомнить застройщикам, что развитие жилищного строительства будет поддерживаться и далее. А жителям - что до 1 ноября можно не получить кредит, а подать заявку на ипотеку по ставке до 6,5%.