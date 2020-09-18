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18.09.2020 14:07
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ выпустит 150 специальных Lada Vesta

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Нижегородская компания ООО "Промышленные технологии" изготовит 150 спецавтомобилей на базе Lada Vesta в рамках госзаказа. Соответствующий сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) опубликован в базе Росстандарта.

Фото: www.vk.com/geo99
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Документ позволяет собирать на площадке в Нижнем Новгороде седаны и универсалы в версиях для кинологических, ветеринарных и медицинских служб, для людей с ограниченными возможностями, а также грузопассажирские мобильные лаборатории и дорожные мастерские.

Специальные модификации Lada Vesta могут быть оснащены проблесковыми маячками, сетчатой перегородкой в салоне, устройствами и креслами для инвалидов, контейнерами для собак, стеллажами, шкафами, столами.

Напомним, летом текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на специальные Vesta Sedan, Vesta SW, Vesta Cross, Vesta SW Cross и даже Vesta Sport.

#Lada