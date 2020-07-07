У Lada Vesta появится россыпь спецверсий

В базе Росстандарта было опубликовано одобрение типа транспортного средства на Lada Vesta в специальных версиях. Документ был получен компанией "ИнвестАвто", которая и займётся выпуском новых модификаций вазовской модели.

В качестве базовых автомобилей в документе значатся седан и универсал Vesta, их Cross-версии, а также Lada Vesta Sport. Силовые агрегаты для спецмашин аналогичны заводским. Напомним, семейство Vesta комплектуется вазовскими двигателями мощностью 106 и 122 л.с., мотором Renault-Nissan на 113 сил и 145-сильным ВАЗ-21179-77 (для Vesta Sport), список КП: 5-ступенчатая МКП и вариатор Jatco.

На базе Lada Vesta "ИнвестАвто" может выпускать широкий ряд спецавтомобилей, в числе которых медицинские, ветеринарные, патрульные машины различных конфигураций, а также передвижные мастерские.

Напомним, Lada Vesta является второй по популярности моделью российского бренда, однако объёмы её выпуска падают второй год подряд.