На сколько продажи Lada оказались хуже, чем в 2019 году

АвтоВАЗ опубликовал результаты продаж автомобилей Lada по итогам первого полугодия. За шесть месяцев компания реализовала 140623 машины, правда, не уточнила, на сколько эти результаты хуже или лучше, чем за аналогичный период 2019 года.

Благо, статистика не является засекреченной. Согласно прошлогоднему отчёту АвтоВАЗа, с января по июнь 2019-го было продано 174186 машин Lada.

Что касается непосредственно июня, то в прошлом месяце покупателей нашли 30248 автомобилей, и это чуть меньше, чем в этом же месяце в 2019-ом, когда рынок потребовал 30786 машин.

Бестселлером марки по итогам июня по-прежнему остаётся Lada Granta, которую купили 11478 человек. Вторая строчка за Lada Vesta - 8442 экземпляра, третье место по количеству проданных машин занимает Lada Largus - 3376 авто. Данных о количестве проданных моделей по итогам января-июня не предоставлено.

В компании отметили, что спрос на коммерческие автомобили Lada растёт. В прошлом месяце коммерческие модификации Lada Largus прибавили 2.3% по отношению к июню 2019 года. Но опять же нет конкретики, откуда взялся этот прирост, и не исключено, что дело в больших госзаказах.

Ранее "РГ" сообщала, о том, что Lada повысила цены на автомобили в четвёртый раз за год.