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26.06.2020 15:34
Рубрика: Российский автопром

Дилеры АвтоВАЗа испытывают дефицит автомобилей Lada Largus

Текст: Валерий Карташов

В дилерской сети Lada наблюдается заметный дефицит Lada Largus. Об этом "Российской газете" рассказали менеджеры сразу нескольких салонов из разных регионов России.

На складах отсутствуют товарные экземпляры модели. Причиной является низкая квота на автомобиль. О возобновлении поставок завод ничего не сообщает. К слову, накануне АвтоВАЗ отгрузил крупную партию фургонов и универсалов Lada Largus "Почте России".

Фото: www.twitter.com/LadaDeutschland
Дилер Lada из Германии потребовал возобновить поставки

Предположительно, нехватка Largus может быть связана с грядущим фейслифтом. Текущая модель замещается обновлённой версией. По предварительной информации, серийное производство Largus Facelift стартует в середине августа после корпоративного отпуска. Отгрузка дилерам начнётся в сентябре. Накануне "РГ" публиковала фотографии рестайлингового Lada Largus в люксовом исполнении.

Что касается остальных моделей российской марки, то пока запасы имеются, идёт постепенная отгрузка в дилерские центры.

Как отмечают менеджеры, значительный потребительский спрос на Lada есть. Поспособствовали оживлению продаж обновлённые госпрограммы льготного автокредитования.

#Lada