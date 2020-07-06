Lada сокращает выпуск Vesta второй год подряд

"Lada Ижевск", как сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв, с января по май 2020 года выпустил 32 265 экземпляров Lada Vesta, что меньше прошлогоднего показателя в 1.6 раза.

За отчётный период 2019 года на Ижевском автозаводе было выпущено более 52 тысяч автомобилей. Напомним, на предприятии организована сборка семейства одной модели - Lada Vesta в кузовах типа седан, универсал, а также их кросс-версий.

По сообщению "Финмаркета", объёмы выпуска сокращаются второй года подряд: в 2019 году на "Lada Ижевск" собрали 128 тысяч машин - на 2.2% меньше, чем в 2018-ом. Этот год, скорее всего, обновит антирекорд, несмотря на беспрецедентные меры поддержки автопрома со стороны государства: ранее "РГ" публиковала статистику продаж Lada по итогам первого полугодия.

Седан Lada Vesta после июльского повышения цен можно купить начиная от 653 900 рублей, универсал стоит минимум 732 900 рублей.