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18.09.2020 19:24
Рубрика: Спорт

"Динамо" не уволило Новикова после вылета из Лиги Европы

Текст: Максим Домчев

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков несмотря на вылет команды из квалификации Лиги Европы продолжит готовить команду к матчу против "Ахмата".

Поражение московского "Динамо" от тбилисского "Локомотива" со счетом 1:2 в квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА может стоить работы главному тренеру команды Кириллу Новикову. Но пока он продолжает занимать свой пост.

Как сообщает Sport24, в пятницу Новиков встречался с руководством "Динамо" и по итогам разговора, который длился больше часа, он пока сохранил свой пост. Именно он будет готовить команду к матчу 8-го тура РПЛ против "Ахмата", который состоится в понедельник.

В тоже время, по данным СМИ, руководство бело-голубых имеет три кандидатуры на пост наставника. Это Курбан Бердыев, Дмитрий Парфенов и Желько Бувач.

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