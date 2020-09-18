Песков раскритиковал версию о бутылке с "Новичком" у Навального

Вопросов в ситуации с Алексеем Навальным становится гораздо больше, чем ответов, и во всей этой истории слишком много абсурда, заявили в Кремле, предположив, что кто-то может быть заинтересован, чтобы Россия не могла провести свое расследование.

"Мы, к сожалению весьма ограничены в своих возможностях проводить реальное расследование на этот счет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что за историей с Навальным могут стоять иностранные спецслужбы. "Выяснилось, что какие-то предметы были ликвидированы, увезены из России, нет возможности ознакомиться с результатами анализов и так далее - это все существенно осложняет расследование. Вопросов становится больше, чем ответов", - заявил он. На вопрос о том, есть ли у Кремля сведения о том, что Навальный сотрудничал с зарубежными спецслужбами, пресс-секретарь главы государства сказал, что ответить не может, такими данными не располагает.

Отравление - это одна из версий, которая не исключалась с самого начала, напомнил Песков. Но она не получила подтверждения - в крови пациента отравляющие вещества не были найдены ни в Омске, ни в московских лабораториях. Безусловно, в Кремле обеспокоены в связи с информацией от коллег в Берлине - что анализы якобы показали, что речь идет об отравлении. Но представителям ОЗХО дали возможность взять анализы, а России не дают это сделать. Или потому, что не хотят берлинские коллеги, или потому, что не желает сам больной, сказал пресс-секретарь главы государства. "Все это вызывает вопросы. Пока на них мы ответить не можем, но это затрудняет наши попытки выяснить, что произошло", - пояснил он.

Россия продолжает предпринимать попытки получить биоматериалы и выяснить это, но "в техническом секретариате ОЗХО говорят - ничего не знаем, обращайтесь к немцам, а немцы говорят - ничего не знаем, обращайтесь к ОЗХО", - передал Песков.

В Кремле не могут объяснить, как могли быть якобы найдены следы "Новичка" на бутылке воды в номере гостиницы в Томске - тем более, что если она была, то она вывезена куда-то. "То есть то, что могло стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено, это дополнительный вопрос почему", - заметил Песков. У российских специалистов нет возможности проанализировать эту бутылку.

"В этой всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово, поэтому на слово мы никому верить не собираемся, - подчеркнул представитель Кремля. - Была ли бутылка, не была". Токсикологи говорят, что если была бутылка со следами боевого отравляющего вещества, то вряд ли кто-то смог бы ее куда-то увезти. "Не успел бы", - пояснил он.

"Количество вопросов растет с каждым днем, - сказал Песков. - Единственное, что может как-то пролить свет на произошедшее - обмен информацией, биоматериалами, уликами и совместная работа при необходимости врачей и так далее по анализированию ситуации".

"Если были бы следы химоружия на территории РФ, президенту, безусловно, доложили бы незамедлительно", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. На вопрос о том, что если не докладывали, что значит, следов химоружия нет, он ответил: "Разумеется. Это было бы абсолютное ЧП". "В том-то и дело: нам говорят, что есть следы "Новичка" на бутылке, но специалист говорит, что, по крайней мере те, кто дотрагивался, кто был рядом, могли получить поражение", - пояснил Песков. И если бутылка была, зачем ее куда-то увезли. Возможно, кто-то не заинтересован в том, чтобы было расследование, заключил он.