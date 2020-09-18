Пушков отреагировал на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров

"Российских диспетчеров обвинять нет оснований. И это было ранее признано самой Варшавой. И кто виноват в трагедии - известно польской верхушке, но публично сказать об этом сейчас никто в Польше не решается. Все остальное - от лукавого", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, поляки противоречат сами себе. "Диспетчеры по определению не могут иметь никакого отношения к теракту. То есть, если Варшава обвиняет диспетчеров, значит, что версия взрыва окончательно признана ложной и отвергнута самой Варшавой", - констатировал российский сенатор. В Варшаве накануне сообщили о намерении добиваться ареста сотрудников диспетчерской службы, которые вели польский борт в тот злополучный день.

Напомним, самолет Ту-154 ВВС Польши потерпел крушение 10 апреля 2010 года. Из-за тумана лайнер не долетел до взлетно-посадочной полосы несколько сотен метров. Все 96 человек, находившиеся на борту самолета, погибли.