Видео: Задержанный за убийство девочек в Рыбинске признал вину

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором задержанный в Рыбинске мужчина сознается в убийстве двух малолетних девочек.

Подозреваемый - сожитель матери убитых сестер, 2006 и 2011 года рождения. 15 сентября женщина ушла из дома, оставив дочерей с ним. Вернувшись, она обнаружила тела девочек с ножевыми ранениями, мужчина скрылся. Позже экспертиза установили, что детей перед смертью изнасиловали.

Сбежавший сожитель стал главным подозреваемым, его объявили в розыск. СК быстро выяснил, что в декабре 2019 года мужчина освободился из колонии, где отбывал срок за тяжкие преступления - в том числе убийства. В пятницу его задержали сотрудники полиции в Рыбинске. Мужчина признался в убийствах и рассказал, что был пьян.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 131 УК РФ (убийство и изнасилование малолетних).