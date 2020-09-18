Задержан подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске

Полиция задержала в Рыбинске мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух малолетних девочек, сообщили "РГ" в УМВД по Ярославской области.

Напомним, тела сестер 2006 и 2011 годов рождения с ножевыми ранениями 15 сентября нашла их мать. Покидая квартиру, она оставила дочерей с сожителем. Мужчина - он скрылся - и стал главным подозреваемым по делу. В СК сообщили, что он в декабре 2019 года вернулся из колонии, где отбывал срок за тяжкие преступления - в том числе убийства.

Экспертиза установила, что перед смертью девочек изнасиловали.