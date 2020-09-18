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18.09.2020 04:26
Рубрика: Происшествия

Уровень Амура около Хабаровска превысил опасную отметку

Текст: Артем Красиков

Уровень воды в Амуре около Хабаровска превысил опасную отметку в шесть метров и утром 18 сентября составлял 615 сантиметров.

В Хабаровском крае прокуратура проверит действия властей при паводке

В зоне паводка находятся уже 25 жилых домов, 1952 земельных и дачных участков в 27 населенных пунктах. Вода также залила 35 фрагментов дорог, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

В столице региона проведена отсыпка дамб и пересыпка затона, установлены насосные группы для откачки дождевых стоков из коллекторов. На центральной набережной развернули водоналивную дамбу длиной более километра.

На островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный подтоплено более полутора тысяч дачных участков. На территории постоянно дежурят спасатели.

В селе Корсаково-2 Хабаровского района, где вошла уже в 25 домов и на более чем 200 дачных участков, сотрудники МЧС доставляют жителям воду и помогают перевезти вещи. В санатории "Уссури" организован пункт временного размещения, однако сельчане решили остановиться у своих близких.

Напомним, что в 10 районах Хабаровского края введен режим ЧС из-за паводка.

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