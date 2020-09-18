В Красноярске арестован мужчина, поджегший наркологическую клинику

61-летний мужчина, который подозревается в поджоге наркологической клиники в Красноярске, арестован до середины ноября. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Ему выдвинуто обвинение в убийстве общеопасным способом четверых пациентов. "17 сентября около трех часов ночи, находясь в палате, где также спали другие пациенты, подозреваемый поджег штору, после этого огонь моментально распространился по палате, и четверо пациентов погибли", - заявили в СК.

Также сегодня суд арестовал директора клиники. Ее организация осуществляла свою деятельность без лицензии на оказание медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара и не имела нормальной пожарной сигнализации.