Директора сгоревшей клиники в Красноярске отправили в СИЗО

Директора наркологической клиники в Красноярске, где в результате пожара погибли четыре человека, арестовали на два месяца. Об этом сообщает ТАСС из зала суда, где рассматривалось дело предпринимательницы.

Ее обвиняют в нарушении требований безопасности. Проверка выявила множество нарушений в клинике. У нее не было лицензии на оказание медицинских услуг в стационаре, а во время пожара не сработала сигнализация.

Напомним, причиной трагедии стал поджог. Его устроил один из пациентов в палате. Он сейчас также задержан.