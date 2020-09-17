Задержан подозреваемый в поджоге наркологической клиники Красноярска

Задержан подозреваемый в поджоге частной наркологической клиники "Чистый город" в Красноярске. Мужчину удалось найти в Козульском районе края, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.

Напомним, происшествие случилось в ночь с 16 на 17 сентября этого года. Во время пожара погибли четыре человека, еще двое с тяжелыми ожогами попали в реанимацию. Один из сгоревших пациентов был привязан к кровати, а остальные находились под действием сильных психотропных препаратов.

После трагедии задержали директора клиники. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Выяснилось, что клиника не имела лицензии на стационарное лечение и не была подключена к пожарной части.

Изначально предполагалось, что к трагедии могло привести короткое замыкание, но позже стало понятно, что это был поджог, совершенный одним из пациентов клиники. Факт запечатлели камеры внутреннего наблюдения.