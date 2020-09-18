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18.09.2020 11:03
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье предъявили обвинение подростку, насмерть сбившему девочку

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае предъявлено обвинение жителю региона за смерть сверстницы, которую он сбил на машине. Об этом в пятницу сообщили на сайте следственного комитета России.

Напомним, этот громкий случай произошел 13 августа в селе Кочубеевском. Парень за рулем ВАЗ-2106 на одной из дорог села пошел на обгон, но не справился с управлением и выскочил на парковку возле магазина. Там он сбил 15-летнюю девочку. Сразу после ДТП несовершеннолетний сбежал с места происшествия и не оказал помощь умирающему ребенку.

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Вскоре его нашли и задержали. Из-за возраста прав у него, естественно, не было. По его словам, сбежал он, так как испугался ответственности.

Этот инцидент вызвал волну возмущений у местных жителей. Вечером того же дня они устроили массовый сход. С ними общались представители местной и краевой власти, а губернатор Владимир Владимиров взял ход расследования обстоятельств ДТП на личный контроль.

Тогда по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части четвертой статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Сообщается, что расследование осуществляется следственной группой из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

- Следователи при силовой поддержке сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Ставропольскому краю провели следственные действия по местам жительства и регистрации обвиняемого и его родственников, - заявили в СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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