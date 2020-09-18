В Москве открывается выставка петербургского художника Павлика Лемтыбожа

Сегодня в галерее Васи Ложкина в Москве открывается выставка петербургского художника и писателя Павлика Лемтыбожа, а в это время в Северной столице ждут открытия галереи Васи Ложкина.

Синхронный обмен андеграундными культурными ценностями не случаен, оба художника - представители художественной секты "КОЛХУИ" ("КОЛдовские ХУдожникИ"), работающей в придуманном ими стиле мультреализма, метод которого заключается в "драматизации идиотизма и идиотизации драматизма".

Экспозиция в Москве названа "Папкины фокусы" по названию одной из картин Лемтыбожа и, по признанию автора, известного полнейшим равнодушием к коммерческому успеху и общественному признанию, ни к чему не приурочена и представляет собой компиляцию графических текстовых и живописных работ.

На выставке будут представлены картины, которые прекрасно знакомы петербуржцам, но которых точно еще не видели москвичи. Кроме того на выставке будет представлена книга "Неко Млеко Молоко" - пятая книга Лемтыбожа и вторая, изданная в творческом содружестве с московским дизайнером Даниилом Малкиным. Соавторы называют ее книгой-экспериментом, которая выпущена "на правах абсурдной концессии и по велению сердца".

Выставка "Папкины фокусы" будет работать с 18 сентября до 30 сентября, вход свободный. Галерея находится по адресу: Москва, улица Садовая-Спасская, д.12/23 стр.2.

Галерея Васи Ложкина в Петербурге откроется 25 сентября по адресу: набережная канала Грибоедова, 15. Первая выставка будет называться "Культурный кот Петербурга".