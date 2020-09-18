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18.09.2020 17:43
Рубрика: Власть

Генштаб ВС РФ: НАТО значительно усилило активность вблизи Крыма

Текст: Иван Петров
Количество заходов в Черное море боевых кораблей иностранных государств, входящих в НАТО, остается высоким. Такое заявление в пятницу на брифинге сделал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, общая продолжительность их пребывания с января по сентябрь текущего года возросла на 33 процентов (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом до 40 процентов кораблей Североатлантического альянса, заходящих в Черное море, по данным российских военных, являются носителями высокоточного оружия большой дальности.

"Минобороны России на протяжении нескольких месяцев фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи наших границ. Особенно возросла интенсивность действий военно-морских сил, стратегической авиации, средств воздушной и морской разведки в Черноморском регионе", - сообщил генерал-полковник Сергей Рудской.

Так, один из таких "гостей" - эсминец ВМС США "Франклин Рузвельт" - может нести до 90 крылатых ракет "Томагавк". И в настоящее время этот эсминец и еще 3 корабля "нечерноморских государств" находятся в акватории Черного моря. Российские военные со своей стороны своевременно обнаружили эти корабли, после чего организовали их непосредственное сопровождение и слежение оружием.

Стоит напомнить, что на днях Минобороны вынесло на общественное обсуждение поправки в Закон "О госгранице РФ", согласно которым военным могут дать право наносить авиаудары на пути кораблей, зашедших в наши территориальные воды.

Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Военные РФ контролируют корабли НАТО в Черном море с суши, воды и воздуха

Кроме того, на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по словам генерала Рудского, увеличилось число полетов самолетов-разведчиков в Черноморском регионе. "С мая текущего года вблизи российских границ регулярно действуют американские стратегические бомбардировщики, которые совершают полеты над территорией Украины и акваторией Черного моря", - заявил военачальник.

Так, 28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей "с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа". Отмечается, что в ходе этих полетов американские самолеты приближались к российской границе на расстояние до 11 километров.

Также, по данным Минобороны России, возросла интенсивность ведения воздушной разведки вблизи Крымского полуострова. По сравнению с сентябрем прошлого года она увеличилась на 61 процент. "Только 4 сентября одновременно над Черным морем находилось 5 разведывательных летательных аппаратов. Их минимальное приближение к российской границе составило 15 километров", - уточнил генерал-полковник Рудской.

Правда, наши средства противовоздушной обороны во всех случаях своевременно обнаруживали стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики, устанавливали за ними непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.

Активность НАТО привела к увеличению на 21 процент числа подъемов истребителей из состава дежурных сил по ПВО. Только в сентябре для прикрытия воздушной границы РФ в зоны дежурства над акваториями Черного и Азовского морей, а также северной частью полуострова Крым поднимались 27 российских самолетов. В готовности к немедленному применению все это время находились зенитные ракетные комплексы.

"Нас настораживают подобные действия США и их союзников по НАТО - они заявляют о стремлении к недопущению инцидентов в ходе мероприятий боевой подготовки, а на практике продолжают вести провокационную и опасную военную деятельность в Черноморском регионе, - заявил Сергей Рудской. - Прикрываясь угрозами со стороны России, НАТО приближает свою военную деятельность к нашим границам, что повышает градус напряженности и ведет к снижению уровня безопасности в Черноморском регионе".

Фото: vesti.ru
Почему НАТО резко активизировала воздушную разведку у границ России

Отмечается, что российские военные напротив придерживаются курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО и другими странами. К примеру, в текущем году розыгрыш основного этапа практических действий стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020" был перенесен вглубь страны.

"Мы принимали и в дальнейшем будем принимать все необходимые меры по обеспечению военной безопасности России. Вся же ответственность за возможную эскалацию обстановки в регионе полностью лежит на США и их союзниках по НАТО", - заключил российский генерал.

Ранее главком ВКС России Сергей Суровикин рассказал, что американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress 28 августа на учениях Allied Sky отрабатывали авиаудары по территории России.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Россия и НАТО

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