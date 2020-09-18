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18.09.2020 16:02
Рубрика: Российский автопром

Россияне определились, какие Lada им нужны

Текст: Валерий Карташов

Сегодня в модельную линейку Lada входит седан и универсал Vesta (В+ класс), высокий хэтчбек Xray и компактная Granta (В-класс), а также универсал Largus (LCV), SUV в виде устаревших Lada 4x4 и Lada Niva.

Фото: www.auto.ru
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"Российская газета" совместно с RCI News организовала в соцсети "ВКонтакте" опрос на тему автомобилей Lada в других сегментах и с новыми типами кузова.

Вопрос звучал так: какие Lada вы бы хотели видеть в модельной линейке бренда? На момент написания данной публикации в опросе (спустя трое суток) приняло участие 1 420 пользователей. У читателей была возможность проголосовать сразу за несколько вариантов.

Модели по популярности расположились следующим образом: кроссовер С-класса (528 голосов), минивэн (470 голосов), седан С-класса (403 голоса), кроссовер В-класса повышенной проходимости (402 голоса), компактный внедорожник (295 голосов), городской кроссовер В-класса (278 голосов), купе (196 голосов), компактный малолитражный автомобиль (148 голосов), спорткар (128 голосов).

Судя по результатам опроса, россияне больше всего мечтают об отечественном кроссовере или седане С-класса, минивэне, компактном внедорожнике, кроссовере по типу Lada 4x4 Vision и XCode. В аутсайдерах, ожидаемо, оказались купе, компактный малолитражный автомобиль и спорткар.

Ранее на АвтоВАЗе заявляли, что российская марка не планирует выпуск машин в тех сегментах, в которых объём продаж слишком мал и не позволит окупить затраты.

#Lada