Россияне определились, какие Lada им нужны

Сегодня в модельную линейку Lada входит седан и универсал Vesta (В+ класс), высокий хэтчбек Xray и компактная Granta (В-класс), а также универсал Largus (LCV), SUV в виде устаревших Lada 4x4 и Lada Niva.

"Российская газета" совместно с RCI News организовала в соцсети "ВКонтакте" опрос на тему автомобилей Lada в других сегментах и с новыми типами кузова.

Вопрос звучал так: какие Lada вы бы хотели видеть в модельной линейке бренда? На момент написания данной публикации в опросе (спустя трое суток) приняло участие 1 420 пользователей. У читателей была возможность проголосовать сразу за несколько вариантов.

Модели по популярности расположились следующим образом: кроссовер С-класса (528 голосов), минивэн (470 голосов), седан С-класса (403 голоса), кроссовер В-класса повышенной проходимости (402 голоса), компактный внедорожник (295 голосов), городской кроссовер В-класса (278 голосов), купе (196 голосов), компактный малолитражный автомобиль (148 голосов), спорткар (128 голосов).

Судя по результатам опроса, россияне больше всего мечтают об отечественном кроссовере или седане С-класса, минивэне, компактном внедорожнике, кроссовере по типу Lada 4x4 Vision и XCode. В аутсайдерах, ожидаемо, оказались купе, компактный малолитражный автомобиль и спорткар.

Ранее на АвтоВАЗе заявляли, что российская марка не планирует выпуск машин в тех сегментах, в которых объём продаж слишком мал и не позволит окупить затраты.