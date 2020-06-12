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12.06.2020 18:47
Рубрика: Российский автопром

На АвтоВАЗе рассказали, каких Lada точно не будет в модельном ряду

Текст: Андрей Полухин
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

АвтоВАЗ не планирует выпуск моделей в тех сегментах, в которых объем продаж слишком мал и не позволит окупить инвестиции на разработку и производство новинки. Об этом сообщили в компании, комментируя слухи о появлении в модельном ряду Lada минивэнов.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
АвтоВАЗ приступил к предсерийному выпуску обновленного Lada Largus

- Кабриолеты, минивэны и другие "редкоземельные" типы кузовов мы не выпускаем по очень простой причине - отсутствии массового рынка для таких моделей. В настоящее время невозможно вернуть инвестиции в этих сегментах при существующих объемах продаж в год, - приводит заявление компании сайт "Лада.Онлайн".

Отметим, что в настоящее время доля Lada на российском рынке достигает 21%. Однако автомобили марки представлены лишь в четырех классах. Это B-класс (Lada XRAY и Lada Granta), B+ (Lada Vesta), SUV (Lada 4x4 и Lada Niva) и LCV (Lada Largus).

Фото: www.facebook.com/dimitri.schwab
Немцы не хотят прощаться с "Нивой": Lada продолжают отправлять в Европу

Ранее на одном из видео, сделанных в цехах АвтоВАЗа, в кадр попал закрытый чехлом большой автомобиль. Судя по формам и размерам, это может быть как раз семиместный минивэн. Ранее СМИ писали о появлении в ряду Lada модели Van. Как считается, ее построят на платформе Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Global Access (эволюция B0) с силовым каркасом Renault Dokker, но оригинальным дизайном экстерьера в Х-стиле Lada и собственным интерьером. По предварительным сведениям, передняя часть автомобиля почти полностью повторит Vesta.

Кроме того, по слухам, в дальней перспективе АвтоВАЗ намерен войти в новый для себя сегмент "С". Разрабатываются модели под условными названиями "C-Sedan" и "C-Cross".

Все эти предположения в компании не раз опровергали.

#Lada