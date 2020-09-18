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Sony отменила премьеру мультфильма "На связи" из-за коронавируса

Новости
    18.09.2020, 16:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Очередной удар со стороны коварного COVID-19: Sony отложила на неопределенный срок премьеру "На связи" (Connected), нового мультфильма от авторов ленты "Человек-паук: Через вселенные".

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом сообщил Deadline.

Напомним: изначально премьера планировалась на сентябрь, потом - на октябрь. Но поскольку ситуация с коронавирусом продолжается, пускать дорогой проект в прокат видится большим риском. Да что там риском - абсурдом.

Уточнено: аналитики обратили внимание на крайне скромную североамериканскую кассу "Довода" Нолана, собравшего в США и Канаде за три недели менее тридцати миллионов долларов, и сделали неутешительные выводы.

Авторы мультфильма - Майкл Рианда и Джефф Роу ("Разочарование", "Гравити Фолз"), продюсеры - Фил Лорд и Крис Миллер (тот самый тепло принятый "Человек-паук: Через вселенные").

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