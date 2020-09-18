УАЗ рассказал, почему избавился от бюджетного "Патриота"

Ульяновский автозавод убрал из гаммы "Патриота" и "Пикапа" упрощённую версию Classic Fleet.

Автомобили предлагались с бензиновым двигателем ЗМЗ-409 мощностью 135 л. с. и передним мостом старого образца. Снаружи "Патриот" и "Пикап" отличались неокрашенной бамперной группой и такими же расширителями арок, наружными зеркалами, ручками дверей. Стоимость удешевлённого варианта УАЗа "Патриот" составляла 895 000 рублей.

"Российская газета" обратилась за комментарием в пресс-службу компании. Нам удалось выяснить, почему версия Classic Fleet исчезла из списка комплектаций.

"Входная комплектация Classic Fleet подразумевала наличие менее современных технических решений, свойственных автомобилям до 2019 модельного года. По статистике, такая версия не демонстрировала высоких результатов продаж, что и послужило причиной её исчезновения из прайс-листа в рамках оптимизации линейки модификаций", - ответили "РГ" в УАЗе.

Теперь самый доступный внедорожник стоит от 928 000 рублей, пикап - от 948 000 рублей. Модели оснащаются 150-сильным "атмосферником" ЗМЗ-Про объёмом 2,7 литра и модернизированным шасси.

Ранее были рассекречены двигатели для рестайлингового УАЗа "Патриот", который должен пойти в серийное производство в конце 2021 года или в начале 2022 года.