Видео: в тупике для фур с отказавшими тормозами чуть не случилось ДТП

Все водители знают, что такое аварийный съезд на крутом горном спуске, но далеко не всем приходилось им пользоваться. Мчаться на машине с отказавшими тормозами вниз по серпантину и в панике высматривать спасительный поворот - такое до самой смерти не забыть, наверное. Но когда удается свернуть и въехать в слой гравия, медленно, но верно останавливающего потерявший управление автомобиль, то, наверное, вот оно, счастье, вот он, второй день рождения.

На этом видео, снятом в Бразилии (всезнайки-эксперты в комментариях утверждают, что это трасса BR-376 посреди горного хребта Серра-ду-Мар), в беду последовательно попали два грузовика Volkswagen Constellation.

Первый сумел остановиться через 10 метров после въезда в спасительный гравий и спокойно ждал, когда его вытащат оттуда лебедкой. Но, на его беду, такая же неприятность (сгорели колодки на долгом спуске) произошла с еще одним Constellation, и второму водителю пришлось очень постараться, чтобы не врезаться в товарища по несчастью.

Объехать стоящий грузовик у шофера №2 еще хватило хладнокровия, но въехать в гравийную ловушку - уже нет. После резкого поворота грузовик фактически упал набок в гравий и на треть в нем утонул. Чудо, но оба водителя обошлись без травм.