Потерпевшие потребовали взыскать с Фургала 1,5 млрд рублей

В понедельник стало известно о финансовых претензиях потерпевших по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В качестве компенсации морального вреда за убийство их родственников они требуют взыскать с экс-чиновника 1,5 миллиарда рублей.

В Мосгорсуде сегодня рассматривается жалоба на арест 400 тысяч долларов родственницы Сергея Фургала. Деньги принадлежат Олесе Киреевой, которая является племянницей бывшей жены Фургала Ларисы Стародубовой. Суд сегодня потребовал вызвать на заседание Стародубову и отложил слушания на 30 сентября.

В ходе сегодняшнего заседания судья сообщила, что родственники Олега Булатова и Александра Смольского, признанные потерпевшими по уголовному делу об их убийстве, заявили иск о взыскании с Сергея Фургала 1,5 миллиарда рублей в виде компенсации за моральный ущерб. По словам судьи, указанные лица признаны гражданскими истцами в рамках уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы арестовал имущество и счета Сергея Фургала, в частности, два люксовых внедорожника "Тойота Лэнд Крузер" и "Лексус", а также более 3 миллиона рублей.

В конце прошлой недели Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу адвокатов на решение Басманного райсуда о продлении Фургалу срока заключения под стражей. Бывший чиновник останется в СИЗО как минимум до 9 декабря 2020 года.

Напомним, Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. Его обвиняют в физическом устранении конкурентов по бизнесу. По версии следствия, он принимал решения об убийствах с целью продвижения собственных бизнес-интересов. Так, убийство предпринимателя Евгения Зори было связано с его длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного тем железобетонного завода. Еще одной предполагаемой жертвой Фургала стал его компаньон Олег Булатов, после убийства которого обвиняемый завладел его долей в общем бизнесе - компании "МиФ", которая занималась скупкой и перепродажей металлолома.

По версии следствия, Фургал также причастен к организации покушения на бизнесмена Александра Смольского. Кроме того, в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала. Вину Фургал в предъявленных обвинения не признает.