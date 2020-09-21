Красноярского бизнесмена Быкова заподозрили в новом преступлении

СК по Красноярскому краю и Хакасии проводить проверку информации о причастности предпринимателя Анатолия Быкова к нападению на бывшего вице-президента региональной федерации бокса. У следствия появилась информация, что бизнесмен подстрекал знакомого совершить нападение, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной версии, в начале октября 2004 года в поселке Удачном краевого центра Быков склонил своего знакомого убить 38-летнего жителя города Красноярска Андрея Грабовского, являвшегося вице-президентом федерации бокса Красноярского края. Киллер согласился и стал следить за потерпевшим.

- 1 ноября 2004 года на дороге, ведущей в поселок Овинный, исполнитель убийства из автомата Калашникова расстрелял автомобиль BMW, в котором ехал Грабовский. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший сумел увести свой автомобиль с линии обстрела и таким образом спасти себе жизнь. Киллер, увидев, что пули пробили кузов автомобиля и лобовое стекло, но не попали в водителя, с места происшествия скрылся, - рассказали обстоятельства произошедшего в СК по региону.

Как пояснили следователи, основанием для проверки новая оперативная информация. Сейчас ведется сбор подкрепляющих ее материалов.

Напомним, Анатолий Быков был задержан правоохранительными органами 7 мая этого года. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух лиц в 1994 году. Кроме того, в отношении Быкова сейчас расследуются еще два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.