В Петербурге усилят наказание за прогулки по крышам после гибели людей

Власти Петербурга предложили усилить ответственность за нелегальные прогулки по крышам. В частности, ужесточить наказание планируется не только за сами экскурсии, но и за незаконное проникновение на чердаки, об этом говорилось на заседании городского правительства.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил сформировать рабочую группу, чтобы проработать все нюансы в рамках действующего законодательства. Кроме того, к ответственности могут начать привлекать и управляющие компании, которые не обеспечивают защиту чердаков и подвалов от непрошенных гостей.

Проблема прогулок по крышам была поднята на заседании правительства из-за резонансного случая. Два дня назад с крыши дома №23 по улице Рубинштейна сорвались 24-летний парень и 17-летняя девушка. Спасти их не смогли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве уже выяснили, что парень и девушка участвовали в экскурсии по крышам. Кто проводил прогулку и привел пару на чердак, сейчас устанавливается.

Дома в центре Петербурга оказались под натиском нелегальных экскурсоводов. Они вскрывают парадные, ломают двери на чердаках и водят группы на кровли, по которым сотрудники коммунальных ведомств передвигаются только с альпинистским снаряжением. Периодически жильцы вызывают полицию, но даже если нелегальных экскурсоводов и задерживают, то максимум, что им может грозить - штраф в несколько сотен тысяч рублей. Между тем, прогулки по крышам - это серьезный подпольный бизнес с оборотами в десятки миллионов рублей. Туристы хотят увидеть Петербург с высоты птичьего полета и готовы за это платить от 750 до 1000 рублей с человека. И пока эта сфера никак особо не регламентируется.