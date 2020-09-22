"Краснодар" обыграл в раунде плей-офф Лиги чемпионов ПАОК - 2:1

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 "Краснодар" на своем поле при пустых трибунах обыграл греческий ПАОК - 2:1 (1:1). Счет открыл форвард гостей Пелкас, затем Классон реализовал пенальти, а во втором тайме Кабелла забил второй мяч. Ответный поединок, который и определит, кто из соперников получит путевку в групповой этап главного клубного турнира континента, пройдет в Салониках в следующую среду, 30 сентября.

Хотя на предматчевой пресс-конференции главный тренер "двуглавых орлов" (именно они изображены на клубном гербе) Абел Феррейра много говорил о равных шансах сегодняшних соперников, на деле, похоже, греки практически не сомневались в том, что именно они выйдут в заветную групповую стадию ЛЧ. Во всяком случае, об этом можно было судить по довольно бурной трансферной кампании ПАОК.

Только в течение последних суток коллектив из Салоников официально объявил о появлении двух новичков: лучшего бомбардира чемпионата Хорватии, 27-летнего форварда "Риеки" Антонио Чолака и взятие в аренду на один год 22-летнего защитника испанской "Барселоны" и сборной Сенегала Муссы Ваге. И хотя параллельно в немецкий "Кельн" был выгодно продан молодой хавбек сборной Греции Димитрис Лимниос (кстати, он уже не играл в Лиге чемпионов), крен на усиление состава очевиден.

А вот хозяева давно свой лимит на легионеров исчерпали, поэтому в случае их виктории в ЛЧ "быкам" придется играть имеющимися силами. Хорошо еще, что впервые за последний год в здравии находятся почти все футболисты (за исключением, конечно, Ари, бесконечно получающего на тренировках всевозможные травмы).

…Когда команды вышли на разминку, на громадном медиаэкране стадиона "Краснодар" Месси, Салах, Левандовски, Гнабри и Неймар забивали фантастически красивые мячи за "Барселону", "Ливерпуль", "Баварию" и ПСЖ. Это хозяева подготовили нарезку моментов из недавно завершившейся Лиги чемпионов, словно подчеркивая: сейчас начнется действо, победитель которого уже в самое ближайшее время будет на зеленом газоне противостоять великим европейским клубам в новом сезоне. Да и антураж был соответствующий - зрители сегодня на трибунах тоже, увы, не будет.

Ну, а пока соперникам предстояло сделать им навстречу первый шаг (с раунда плей-офф - уже под гимн Лиги чемпионов). На этот "путь" наставник хозяев Мурад Мусаев отправил тех же футболистов, которые вышли в стартовом составе, когда в минувшую пятницу "быки" феерично со счетом 7:2 растерзали подмосковные "Химки". Зато в новой форме, которую кубанцы держали до сегодняшнего дня в секрете. Практически те же игроки начали встречу с португальской "Бенфикой" неделю назад в третьем раунде Лиги чемпионов (2:1) и у ПАОКа, когда грекам, заметим, большую часть времени пришлось дома отбиваться от яростно наседавших португальцев.

…Уже в дебюте для хозяев все могло сложиться печально. Хлесткий выстрел нашел руку в пределах штрафной руку кубанского бразильца Кайо. Французский рефери Клеман Тюрпен яростным жестом пресек мольбы гостей о пенальти, однако через минуту по подсказке коллег по ВАР отправился к монитору и тут же указал на "точку". Шла только седьмая минута.

К счастью, Матвей Сафонов блестяще отразил мяч, посланный по центру Пелкасом с 11-метрового.

Краснодарцы от пережитого стресса стали нервничать и постоянно ошибаться в передачах, "привезли" себе несколько угловых и штрафных. А свой момент по той же причине не использовали; получивший мяч на 14-й минуте в отличной позиции в чужой штрафной правый защитник Петров неловко послал мимо ворот.

ПАОК же в первой половине выглядел куда более уверенной в себе командой: греки, у которых перед своей штрафной при атаках краснодарцев находилось по шесть-семь футболистов, перехватывая мяч, убегали в стремительные контратаки. Одна из них на 32-й минуте стала результативной.

Андрия Живкович (у гостей есть еще один серб с такой фамилией - голкипер Живко Живкович) прошел по левому флангу, незатейливо прострелил, а Пелкас переправил мяч в сетку с трех метров - 0:1.

"Быков" выручил Кабелла, неожиданно для Яннулиса решившийся на обводку в штрафной греков. Грек зацепил полузащитника, и Классон с пенальти не промахнулся - 1:1, 38-я минута.

В начале второй половины хозяева все-таки взяли мяч под свой традиционный тотальный контроль. Правда, до голевых моментов дело никак довести не удавалось. Зато "быки" заставили ПОАК действовать чуть осторожнее. Хотя греки при перехватах сразу рвались по флангам вперед, снова заработав несколько подряд угловых.

В середине тайма могли отличиться обе команды. Но сначала удар Вандерсона из пределов штрафной парировал Живкович, тут же Эль-Каддури с нескольких метров угодил в штангу, а Сафонов спас хозяев при добивании Пелкаса.

А затем "Краснодар" во внешне безобидной ситуации провел второй мяч. Берг почти на линии штрафной опередил не слишком удачно выскочившего из "рамки" Живковича, предоставив Кабелла возможность поразить пустые ворота - 2:1, 70-я минута.

Теперь уже пришла пора ПАОКу активизироваться, усилив давление на оборону хозяев и заставив Мусаева заменить Кабеллу на опорного полузащитника Уткина.

"Краснодару" - почти в героической обороне - удалось удержать победный счет. Но впереди "быков" ждет тяжелейший ответный матч в Салониках, где и решится, кто из соперников осуществит свою мечту попасть в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.