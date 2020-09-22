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22.09.2020 12:37
Рубрика: Происшествия

В Магнитогорске передано в суд дело об убийстве журналиста

Текст: Михаил Пинкус

В городе Магнитогорске Челябинской области передано в суд уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть журналиста газеты "Магнитогорский металл" Михаила Скуридина. 42-летнему обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы с ее последующим ограничением еще на два года, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

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Как уже сообщала "РГ", инцидент произошел на пересечении улиц Ворошилова и Завенягина 31 марта прошлого года. Со слов очевидцев стало известно, что в ходе конфликта, возникшего между водителем и пешеходом, журналистом газеты "Магнитогорский металл", последнему были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он впал в кому и через два месяца скончался в больнице. Водитель с места происшествия скрылся.

- По уголовному делу совместно с сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области проделан значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: допрошено более 30 свидетелей, на причастность к преступлению проверены владельцы более 250 автомашин. Просмотрены видеозаписи более двух десятков видеокамер. Проведены необходимые экспертизы: видеотехническая, судебно-медицинская и другие, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В результате была установлена личность жителя Магнитогорска, причастного к совершению преступления.

Сразу после задержания водителя осенью прошлого года, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Нападения на журналистов

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