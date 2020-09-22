ВККС прекратила полномочия Ольги Егоровой на посту председателя Мосгорсуда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) во вторник прекратила полномочия председателя Московского городского суда Ольги Егоровой. Отмечается, что решение было принято единогласно. Сама Ольга Егорова на заседание ВККС не пришла. Коллегия рассмотрела ее письменное заявление.

Согласно решению ВККС, Ольга Егорова покинет должность в Мосгорсуде 23 октября этого года. Ранее она сама по собственному желанию подала заявление о прекращении своих полномочий на посту председателя Мосгорсуда.

Ольга Егорова с 1988 года работала в гражданской коллегии Московского городского суда, а с 29 декабря 2000 года являлась председателем Мосгорсуда.

Согласно закону о статусе судей, за бывшими вершителями правосудия сохраняется звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу. При выходе в отставку полагается выходное пособие, пенсия в размере 80-85 процентов зарплаты, а также компенсация стоимости проездных.

Судья в отставке не может занимать должности прокурора, следователя, адвоката и нотариуса, но может работать в органах госвласти и общественных объединениях, заниматься педагогической, творческой или научной деятельностью.

Напомним, 21 августа ВККС одобрила на должность нового председателя Мосгорсуда кандидатуру председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына. Верховный суд и Совет судей поддержали его кандидатуру.

Председатель Мосгорсуда назначается указом президента сроком на 6 лет по представлению председателя Верховного суда РФ и при положительном заключении ВККС.