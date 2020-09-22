ВККС прекратила полномочия Ольги Егоровой на посту председателя Мосгорсуда

Согласно решению ВККС, Ольга Егорова покинет должность в Мосгорсуде 23 октября этого года. Ранее она сама по собственному желанию подала заявление о прекращении своих полномочий на посту председателя Мосгорсуда.
Ольга Егорова с 1988 года работала в гражданской коллегии Московского городского суда, а с 29 декабря 2000 года являлась председателем Мосгорсуда.
Согласно закону о статусе судей, за бывшими вершителями правосудия сохраняется звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу. При выходе в отставку полагается выходное пособие, пенсия в размере 80-85 процентов зарплаты, а также компенсация стоимости проездных.
Судья в отставке не может занимать должности прокурора, следователя, адвоката и нотариуса, но может работать в органах госвласти и общественных объединениях, заниматься педагогической, творческой или научной деятельностью.
Напомним, 21 августа ВККС одобрила на должность нового председателя Мосгорсуда кандидатуру председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына. Верховный суд и Совет судей поддержали его кандидатуру.
Председатель Мосгорсуда назначается указом президента сроком на 6 лет по представлению председателя Верховного суда РФ и при положительном заключении ВККС.