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22.09.2020 08:00
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen отказывается от хрома. Его роль отдадут свету

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen опубликовала очередную порцию тизеров нового электрокроссовера ID.4, мировая премьера которого состоится 23 сентября 2020 года.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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"Когда раньше дизайнеры хотели подчеркнуть какой-то из элементов автомобиля, то делали это при помощи хрома, в эпоху электрокаров свет становится новым хромом. Он олицетворяет энергию и электричество, тепло и безопасность", - объясняет важность световых элементов нового Volkswagen ID.4 Клаус Зисиора, руководитель отдела дизайна Volkswagen Group.

В стандартной комплектации Volkswagen ID.4 оснащён полностью светодиодными фарами и фонарями. Опционально для электрокроссовера доступна матричная оптика IQ. Light, каждый модуль которой состоит из 11 отдельно управляемых светодиодов.

Фонари имеют трёхмерную структуру - такое решение на автомобилях бренда применяется впервые: модель имеет динамический указатель поворота, стоп-сигналы загораются в форме буквы Х.

Представителям зарубежных изданий удалось провести тест-драйв прототипа Volkswagen ID.4. По предварительной информации, электрокроссовер окажется недешёвым - 33 000 фунтов стерлингов (3,2 млн рублей).

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen