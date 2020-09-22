Volkswagen отказывается от хрома. Его роль отдадут свету

Компания Volkswagen опубликовала очередную порцию тизеров нового электрокроссовера ID.4, мировая премьера которого состоится 23 сентября 2020 года.

"Когда раньше дизайнеры хотели подчеркнуть какой-то из элементов автомобиля, то делали это при помощи хрома, в эпоху электрокаров свет становится новым хромом. Он олицетворяет энергию и электричество, тепло и безопасность", - объясняет важность световых элементов нового Volkswagen ID.4 Клаус Зисиора, руководитель отдела дизайна Volkswagen Group.

В стандартной комплектации Volkswagen ID.4 оснащён полностью светодиодными фарами и фонарями. Опционально для электрокроссовера доступна матричная оптика IQ. Light, каждый модуль которой состоит из 11 отдельно управляемых светодиодов.

Фонари имеют трёхмерную структуру - такое решение на автомобилях бренда применяется впервые: модель имеет динамический указатель поворота, стоп-сигналы загораются в форме буквы Х.

Представителям зарубежных изданий удалось провести тест-драйв прототипа Volkswagen ID.4. По предварительной информации, электрокроссовер окажется недешёвым - 33 000 фунтов стерлингов (3,2 млн рублей).