Фанаты Lada 4x4 из Германии готовят безумно дорогую спецверсию

В честь 50-летия АвтоВАЗа компания Partisan Motors, возглавляемая Юрием Постниковым, намерена выпустить ограниченный тираж Lada 4x4 в специальном исполнении. Цена одного экземпляра внедорожника составит 19 900 евро.

Компания опубликовала эскиз будущего автомобиля и рассказала некоторые подробности о нём. Дизайнерская составляющая принадлежит Владимиру Ярцеву, автору ВАЗ-2110 и являющегося в настоящее время независимым дизайнером с офисом в Европе.

Компоновкой и конфигурацией занимались непосредственно Юрий Постников и его коллега-инженер Александр Романов. Салон, изображений которого Partisan Motors не предоставила, будет кожаным, поставщиком выбрана компания Эриха Биттера.

Известно, что Lada 4x4 50th Anniversary Limited Edition получит силовые бамперы, подножки, рейлинги, накладки на колёсные арки и внедорожные покрышки Goodrich.

Информации о силовом агрегате компания не предоставила.

Производство планируется наладить в Магдебурге, Германия. Всего выпустят 50 экземпляров внедорожника лимитированной версии, каждый из которых стоит 19 900 евро (около 1.8 млн рублей). Все машины будут реализованы в Европе, экспорт в Россию не предполагается.

Ранее Partisan Motors заявляла о намерении наладить серийную сборку Lada 4x4 в Германии из-за прекращения официальных поставок в Европу по причине несоответствия внедорожника нормам по выбросам и безопасности.

Lada 4x4 предлагается в нашей стране в трёх- и пятидверном кузове. Двигатель - 1.8 литра мощностью 83 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Привод - постоянный полный с блокировками дифференциалов и двуступенчатой "раздаткой". Цена - от 572 900 рублей.