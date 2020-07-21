Дизайнер "десятки" и партнеры планируют выпускать Lada Niva 4x4 в Германии

Юрий Постников, основатель Partisan Motors, выпускающей внедорожники, заручившись поддержкой дизайнера Владимира Ярцева (авто дизайна ВАЗ-2110, недавно отметившей юбилей), Антона Губы, генерального директора "Супер-Авто", и других инженеров объявили о проекте, в рамках которого планируют наладить в Германии выпуск Lada Niva 4x4 (экспортное название вазовского внедорожника).

Фото: ГК "Супер-Авто".

В опубликованном манифесте, с которым ознакомилась "Российская газета", говорится о том, что команда единомышленников ставит перед собой целью "решить проблему острейшего дефицита российских внедорожников Niva 4x4 на немецком рынке".

Планируется наладить производство автомобилей в городе Магдебурге. Благодаря этому, говорится в документе, удастся не только сохранить модель для поклонников в Европе, но и организовать рабочие места для тех, кто потерял работу при расформировании дилерской сети Lada.

Фото: ГК "Супер-Авто".

Производство предлагается наладить под вновь созданным "немецким автомобильным брендом, с использованием наилучших компонентов мировых производителей и в тех комплектациях, которые востребованы этим (европейским - прим. "РГ") рынком". При этом кузова планируется поставлять в Магдебург из Тольятти, где расположено производство Lada 4x4.

Авторы проекта говорят, что идея вынашивалась "в течение нескольких последних лет". "Нашей группой подробно разработаны не только планы и компоновка производственных помещений, но также полностью продумана логистика, проведены переговоры и заключены предварительные договоренности с поставщиками компонентов и транспортными компаниями, застройщиками и представителями города, мы заручились финансовой поддержкой нашего важного для немецкой стороны инфраструктурного проекта земельными финансовыми организациями", - говорится в письме.

Фото: Автомобиль проекта "Аскет" от ГК "Супер-Авто"

У авторов есть опасения, что Renault-Nissan-Mitsubishi может помешать осуществлению озвученных планов. При таком развитии событий предусмотрен альтернативный план.

"Мы на основе наших предварительных исследований разрабатываем свой собственный современный автомобиль такого класса - абсолютно новый продукт под своим брендом с учётом всего опыта, накопленного "Нивой" на протяжении 40 лет на нашем европейском рынке и всех пожеланий потенциальных покупателей".

За основу будет взята "практически готовая к серийному производству разработка "Аскет" компании "Супер-Авто".

Авторы проекта говорят, что им симпатична и другая вазовская модель - Lada Granta в спортивном исполнении (вероятно, имеется в виду версия Drive Active). По их заверениям, Granta не имеет аналогов на немецком рынке.

Фото: Автомобиль проекта "Аскет" от ГК "Супер-Авто"

Интересно, что "Ниву" в письме называют общенародным достоянием и ставят в один ряд с такими достижениями, как полёт Гагарина в космос, создание и запуск атомного ледокола и запуск станции "Мир".

Lada 4x4 встала на конвейер Волжского автозавода в 1977 году, в 2017-ом АвтоВАЗ отмечал 40-летний юбилей внедорожника. В настоящее время модель предлагается с 83-сильным бензиновым двигателем объёмом 1.7 литра и 5-ступенчатой МКП. Многие конструктивные решение Lada 4x4 легли в основу внедорожника ВАЗ-2123, который в последствие стал Chevrolet Niva, в 2020 году начал выпускаться под брендом Lada.