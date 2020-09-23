Команда Тутберидзе: Рудковская переманивала Загитову в академию Плющенко

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская пыталась переманить чемпионку Игр-2018 Алину Загитову в академию мужа.

Команда тренера Этери Тутберидзе опубликовала переписку между Рудковской и Загитовой, в которой олимпийской чемпионке 2018 года было предложено перейти в академию Евгения Плющенко. Скриншоты переписки были представлены Instagram.

Рудковская написала, что Плющенко ждет Загитову, что в его академии будет много разных специалистов и льда. Спортсменка в ответ поблагодарила за предложение, но сообщила, что остается у Этери Тутберидзе.

Команда Тутберидзе опубликовала переписку с ироничным вопросом: "Никто никого не переманивает?". Этим они ответили на недавние слова Евгения Плющенко о том, что он никого не переманивает, сказанные им после перехода от Тутберидзе Александры Трусовой и Алены Косторной.

Рудковская в ответ на это заявила "Спорт-Экспрессу", что опубликованная переписка вырвана из контекста и речь не идет о предложении сменить тренера.

"В прошлом году Алина со мной общалась на тему перехода и возможного участия в наших шоу, но решила остаться там, откуда хотела уйти. Мы это не афишировали! Тогда она была несовершеннолетняя. Сейчас мне передали информацию, что Алина узнает, какая атмосфера у нас в академии. Возможно, ей было бы интересно с нами посотрудничать в каких-то наших шоу не только в России, но и за рубежом. А нам - с ней. Я написала: если мы нужны, мы открыты", - сказала Рудковская.