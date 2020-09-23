МКС успешно уклонилась от неопознанного космического объекта

Международная космическая станция (МКС) в ночь на среду уклонилась с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" от столкновения с неизвестным космическим мусором.

Специалист центра управления полетом в Хьюстоне проинформировал астронавта Кристофера Кэссиди, что маневр уклонения прошел успешно. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на НАСА.

Отмечается, что на время маневра экипаж станции перешел в пилотируемый корабль "Союз". Напомним, что сейчас на борту станции находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

Ранее сообщалось, что на МКС произошла утечка аммиака, который используется для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента. Место утечки было оперативно обнаружено, проблему удалось решить с помощью специального прибора. Экипажу ничего не угрожает.