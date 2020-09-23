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Netflix выпустил новый трейлер сериала "Призраки поместья Блай"

Новости
    23.09.2020, 19:51
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый трейлер хоррор-сериала "Призраки поместья Блай" - продолжения сериала Майка Флэнагана "Призраки дома на холме".

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Трейлер сериала Marvel "Ванда/Вижн" бьет рекорды по просмотрам

В новый сезон вернутся Виктория Педретти, Генри Томас и Оливер Джексон-Коэн, но предстанут в этот раз в совершенно новых образах.

Основанный на романе Генри Джеймса 1898 года "Поворот винта", сюжет сериала "Призраки поместья Блай" разворачивается в Англии 1980-х годов вокруг молодой гувернантки в исполнении Виктории Педретти, которую нанимает опекун малолетних племянников, по совместительству - владелец огромного загородного поместья.

Премьера на Netflix 9 октября.

Предыдущий трейлер можно увидеть здесь.

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