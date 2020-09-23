Netflix выпустил новый трейлер сериала "Призраки поместья Блай"

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый трейлер хоррор-сериала "Призраки поместья Блай" - продолжения сериала Майка Флэнагана "Призраки дома на холме".

В новый сезон вернутся Виктория Педретти, Генри Томас и Оливер Джексон-Коэн, но предстанут в этот раз в совершенно новых образах.

Основанный на романе Генри Джеймса 1898 года "Поворот винта", сюжет сериала "Призраки поместья Блай" разворачивается в Англии 1980-х годов вокруг молодой гувернантки в исполнении Виктории Педретти, которую нанимает опекун малолетних племянников, по совместительству - владелец огромного загородного поместья.

Премьера на Netflix 9 октября.

Предыдущий трейлер можно увидеть здесь.