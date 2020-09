Вышел трейлер продолжения готик-хоррора "Призраки дома на холме"

Netflix опубликовал несказанно атмосферный тизер-трейлер второго сезона своей новой хоррор-антологии: "Призраки поместья Блай" (The Haunting of Bly Manor) - продолжение "Призраков дома на холме", и теперь эта песня наверняка будет вас преследовать, как Фредди Крюгер на пике формы. В мастерском саунд-дизайне ролику трудно отказать, конечно.

Первый сезон, вышедший в 2018-м, был основан на романе Шерли Джексон "Призрак дома на холме" (The Haunting of Hill House), готическом хорроре 1959 года. Второй - адаптация "Поворота винта" (The Turn of the Screw, 1898) Генри Джеймса, ранее неоднократно экранизировавшейся повести.

То есть - совершенно новая история с новыми персонажами. Но продолжающая углубленное исследование деятельности "как живых, так и мертвых". И шоураннер прежний - Майк Флэнеган ("Окулус", "Игра Джералда", "Доктор Сон").

Релиз - 9 октября.