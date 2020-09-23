ООН поблагодарила Путина за предложение о вакцинировании от COVID-19

Секретариат Организации Объединенных Наций поблагодарил президента России Владимира Путина, предложившего сотрудникам ООН бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

"Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами", - цитирует РИА Новости офис спецпредставителя генерального секретаря ООН.

О первой в мире зарегистрированной вакцине от коронавируса - "Спутник-V" - глава государства напомнил в своем выступлении на Генассамблее ООН. Он отметил, что сотрудники ООН также заразились COVID-19, и Россия готова "оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь".

"В частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и её подразделений", - подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что такие обращения поступают, и Москва не оставит их без внимания.

Уже известно, что более 30 стран намерены приобрести порядка миллиарда доз вакцины из РФ. При этом производство препарата будет организовано в пяти государствах, поскольку имеющиеся мощности дадут возможность произвести 500 миллионов доз за год.