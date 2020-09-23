Песков рассказал о формате встреч Путина

Очных мероприятий президент будет проводить все больше, но прессу на них пока звать не планируется.

Сегодня Владимир Путин впервые за несколько месяцев провел сразу два больших мероприятия в Кремле с широким составом участников. Сначала он встретился с сенаторами и выступил с программной речью, а затем побеседовал с работниками атомной отрасли.

Напомним, что во время пандемии коронавируса Путин перешел в основном на формат видеоконференций и лишь иногда проводил личные встречи, как правило, с одним собеседником.

"Очных мероприятий постепенно будет становиться больше, - заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Базовым форматом пока остается ВКС (видеоконференцсвязь - прим. "РГ"). Прессу пока звать не будем".