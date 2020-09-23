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23.09.2020 19:49
Рубрика: Легковые авто

Range Rover Velar получил новые двигатели

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Land Rover. Фото: Пресс-служба Land Rover.
Фото: Пресс-служба Land Rover.

Land Rover представил обновленный кроссовер Range Rover Velar. Главная особенность - новые двигатели.

Речь идет о силовом агрегате P400 с технологией MHEV мощностью 400 л.с. с максимальным крутящим моментом 550 Нм. С таким мотором кроссовер разгоняется до "сотни" за 5,5 секунд.

Фото: пресс-служба JAC Motors
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Дизельная версия D300 теперь оснащается рядной "шестёркой" с отдачей в 300 л.с. и 650 Нм: на набор первых 100 км/ч у такого SUV уйдет 6,5 секунды.

А вот базовый 2,0-литровый 180-сильный дизель уступил свое место новому агрегату (Ingenium D200) такого же объема, который развивает 199 л.с.

Какие из новых двигателей будут в России, пока не сообщается.

В списке оборудования автомобиля появился новый мультимедийный комплекс, который отличает более интересная графика и мощный процессор, а программное обеспечение обновляется через беспроводной интернет.

Также кроссовер обзавелся новой климатической установкой с системой фильтрации воздуха, модернизированной системой активного шумоподавления Active Road Noise Cancellation, компактным селектором КПП вместо шайбы и новым мультирулем.

Отметим, что продажи Range Rover Velar в мире в первом полугодии 2020-го по сравнению с первым полугодием 2019-го сократились на 44% - до 18 251 штуки, при этом реализация всех машин марки Land Rover в целом просела на 31%, до 136 861 авто.

Ранее компания Land Rover запустила прием заказов на Defender нового поколения для российского рынка. Первые экземпляры с пятидверным кузовом в версии "110" появятся у дилеров марки осенью текущего года, короткобазный вариант "90" в начале будущего года. Цена - от 4 060 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Land Rover.
Фото: Пресс-служба Land Rover.
#Land Rover