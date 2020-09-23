Рэпер Гулиев арестован по делу о ДТП на Остоженке

Музыкант Эльмин Гулиев (Эллей) арестован на время следствия по делу о ДТП в центре Москвы, в котором серьезно пострадали три человека, сообщает ТАСС.

Такое решение вечером в среду огласила судья Таганского районного суда Альбина Тимакова. Арест Гулиева санкционирован на два месяца, то есть до 21 ноября. На заключении под стражу настаивали следователи полиции. На заседании было оглашено, что в крови Эллея, взятой сразу после аварии, были найдены наркотики группы каннабиоидов. Также рэпер сам признался, что 10 лет назад был судим за грабеж. За последний год, по данным агентства, он 29 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Свою вину в ДТП на Остоженке рэпер признал. Все данные говорят о том, что он проехал перекресток с Померанцевым переулком на красный свет, что и спровоцировало аварию. Эллей и его защитник просили не применять строгую меру, однако суд встал на сторону следствия. Как уже писала "РГ", сегодня уголовное дело по факту этого ДТП было переквалифицировано на более тяжкую статью, поскольку появились доказательства наркотического опьянения водителя.