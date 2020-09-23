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23.09.2020 03:56
Рубрика: Происшествия

Пострадавших пассажиров автобуса доставили в Хабаровск

Текст: Артем Красиков

В Хабаровск доставили 18 пострадавших при опрокидывании автобуса в Ульчском районе. 13 человек транспортировал вертолет Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра.

Названа причина ДТП с автобусом в Хабаровском крае

"Во время полета за состоянием здоровья пациентов следили врачи реанимационной бригады центра медицины катастроф, их состояние не ухудшилось", - отмечается на сайте краевого ГУ МЧС РФ.

Также еще пять человек с места ДТП привез Ми-8 частной авиакомпании. Всех привезли во вторую краевую клиническую больницу.

Как сообщает минздрав региона, четыре человека ночью самостоятельно обратились за медицинской помощью, хотя ранее отказались от госпитализации.

Напомним, что ДТП произошло во вторник в Ульчском районе. Шофер, перевозивший 44 человек, не справился с управлением из-за большой скорости. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся. Травмы различной степени тяжести получили водитель и все пассажиры. Среди них оказался ребенок, которому еще не исполнилось и года - малыш отделался ссадинами. Погибших нет.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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