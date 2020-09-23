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23.09.2020 06:07
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае СК завел второе дело из-за ДТП с автобусом

Текст: Артем Красиков

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Ульчском районе. Ведется расследование по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ).

Пострадавших пассажиров автобуса доставили в Хабаровск

Ранее региональное УМВД завело дело в отношении водителя перевернувшегося автобуса о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

ДТП произошло во вторник на автодороге Селихино - Николаевск-на-Амуре. Автобус, из-за ошибки шофера, съехал в кювет и опрокинулся. 44 пассажира получили травмы различной степени тяжести, в том числе маленький ребенок. Погибших нет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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