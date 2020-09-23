В Хабаровском крае СК завел второе дело из-за ДТП с автобусом

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Ульчском районе. Ведется расследование по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ).

Ранее региональное УМВД завело дело в отношении водителя перевернувшегося автобуса о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

ДТП произошло во вторник на автодороге Селихино - Николаевск-на-Амуре. Автобус, из-за ошибки шофера, съехал в кювет и опрокинулся. 44 пассажира получили травмы различной степени тяжести, в том числе маленький ребенок. Погибших нет.