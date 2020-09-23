При обыске в общие Виссариона найдены оружие, деньги и драгоценности

В общине Виссариона в Курагинском районе Красноярского края прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного на руководство движения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, изъяты крупные суммы денег и оружие.

В частности, в кассе общины нашли три миллиона рублей. Также найдены дорогие подарки - алкоголь, ювелирные украшения, а также золотая корона. Кроме того, найден карабин "Сайга" и несколько ружей. Часть оружия зарегистрирована, по остальным единицам ведется проверка.

Руководители движения - Сергея Торопа (Виссарион), Владимир Ведерников и Вадим Редькин были задержаны вчера, 22 сентября. Их доставили в Новосибирск, где суд выбрал им меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

"Есть три уголовных дела против членов общины. Первое - связанное с хранением патронов ТОЗ. Второе - воспрепятствование деятельности журналистов. Третье - создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Именно в рамках последнего дела происходили сегодняшние события", - пояснили "РГ" в адвокатском бюро "Хорошев и партнеры", которое представляет защиту Виссариона.

По словам представителя защиты, у следствия нет доказательств посягательства на личность и права граждан. Глава общины также не признает свою вину. Представители СК считают, что руководители общины забирали деньги участников, применяя к ним психологическое насилие.