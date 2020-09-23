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23.09.2020 09:30
Рубрика: Происшествия

В Челябинске за миллионные взятки осуждены ректор УралГУФК и его дочь

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Центральный суд Челябинска вынес приговор теперь уже бывшему ректору госуниверситета физической культуры, который вместе с дочерью сколотил состояние на "откатах" от предпринимателей, выполнявших для вуза хозяйственные работы по госконтрактам. Ученый муж признан виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий, а его дочь - в посредничестве при получении взяток, сообщили в прокуратуре региона.

Замглавы Волгодонска задержан за получение взяток от бизнесменов

Как уже сообщала "РГ", четыре года назад ректор УралГУФК был задержан с поличным при получении взятки в 200 тысяч рублей, которую, по версии следствия, он требовал от предпринимателей за заключение госконтрактов на проведение в вузе хозяйственных работ. Деньги ему передали посредники в одном из челябинских ресторанов.

Через три месяца следствие ходатайствовало об аресте его 33-летней дочери, которая привлекала к работе с предпринимателями посредников и через них выставляла "счета" за покровительство, оказываемое отцом. Еще через полгода в СК сообщили о пяти новых эпизодах взяток на сумму более двух миллионов рублей.

А в июне 2018 года прокуратура озвучила окончательный список претензий к "семейному подряду" ректора и дочери. Сумма полученных взяток выросла до 4,1 миллиона рублей. Кроме того, ректору вменили превышение должностных полномочий при передаче принадлежащих вузу столовых и легкоатлетического манежа. Частные лица получили их практически даром. В итоге университет недосчитался арендной платы на сумму более 5,6 миллиона рублей.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима со штрафом в три миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе еще на три года, - сообщила представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева. - Его дочь приговорена к четырем годам в колонии общего режима со штрафом в размере двух миллионов рублей.

Арест квартиры осужденного стоимостью пять миллионов рублей сохранен судом до взыскания штрафа. Накопления на сумму в 296 тысяч рублей конфискованы в счет государства.

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