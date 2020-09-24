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24.09.2020 11:08
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ выпустил 30-миллионный автомобиль

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

С конвейера Волжского автозавода в Тольятти 24 сентября сошёл 30-миллионный автомобиль.

Фото: Partisan Motors
Фанаты Lada 4x4 из Германии готовят безумно дорогую спецверсию

Им стал седан Lada Granta в исполнении #Club. Купить его будет нельзя, так как "юбилейный" экземпляр отправят в заводской музей.

Свою историю Волжский автозавод отсчитывает с 19 апреля 1970 года, когда были собраны шесть экземпляров ВАЗ-2101. В этом году АвтоВАЗ отмечает 50-летний юбилей.

Сборочные площадки мультибрендового предприятия АО "АвтоВАЗ" расположены в Тольятти и Ижевске. В Тольятти выпускают семейства Lada Granta, Largus, Xray, Niva и 4x4, а также модели Renault (Logan, Sandero) и Datsun (on-Do и mi-Do), на заводе в Ижевске собирают седаны и универсалы Lada Vesta.

#Lada