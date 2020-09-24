АвтоВАЗ выпустил 30-миллионный автомобиль

С конвейера Волжского автозавода в Тольятти 24 сентября сошёл 30-миллионный автомобиль.

Им стал седан Lada Granta в исполнении #Club. Купить его будет нельзя, так как "юбилейный" экземпляр отправят в заводской музей.

Свою историю Волжский автозавод отсчитывает с 19 апреля 1970 года, когда были собраны шесть экземпляров ВАЗ-2101. В этом году АвтоВАЗ отмечает 50-летний юбилей.

Сборочные площадки мультибрендового предприятия АО "АвтоВАЗ" расположены в Тольятти и Ижевске. В Тольятти выпускают семейства Lada Granta, Largus, Xray, Niva и 4x4, а также модели Renault (Logan, Sandero) и Datsun (on-Do и mi-Do), на заводе в Ижевске собирают седаны и универсалы Lada Vesta.