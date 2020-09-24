Дональд Трамп не гарантирует мирную передачу власти в США

"В какой стране мы живем!? Я не знаю, что сказать" - таким, казалось бы банальным вопросом, накануне задался и не смог на него ответить кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден. В ступор 77-летнего претендента на Белый дом ввел отказ Дональда Трампа гарантировать мирную передачу власти преемнику, в случае проигрыша на предстоящих 3 ноября в США президентских выборах. До сих пор в истории Америки таких прецедентов не случалось, а слова Трампа местные политики уже назвали "немыслимыми и неприемлемыми".

Со времен транзита власти от первого президента США Джорджа Вашингтона ко второму - Джону Адамсу в 1797 году мирный характер смены лидеров страны являлся не оспоримым консенсусом среди внутриполитических элит. На внешнем фронте эта "священная корова" американской демократии десятилетиями зачастую грубо навязывалась другим странам с по-американски прямолинейной формулировкой "делай как я". Но вот отвечая на вопрос корреспондента журнала Playboy Брайана Карема в ходе пресс-брифинга в Белом доме о том, "согласится ли он на мирную передачу власти после президентских выборов в условиях бунтующей Америки?" 45-ый президент США заявляет: "Посмотрим, что произойдет". И, подумав, добавляет: "на самом деле никакой передачи не будет, будет продолжение", а также обращает внимание репортера на навязываемую демократами непрозрачную систему голосования по почте.

Пребывающие в шоке от такого ответа либеральные американские медиа наперебой пишут о том, что высказывание Трампа указывает на его подготовку к отказу от признания результатов предстоящих через полтора месяца выборов. "Это самый страшный ответ, который я когда-либо получал на свои вопросы", сокрушается в соцсетях журналист Карем. Даже соратники действующего президента США по республиканской партии всерьез озадачены таким дивиантным для американского политистеблишмента поведением. "Мирная передача власти является фундаментом демократии… Любое предположение, что президент может не уважать эту конституционную гарантию немыслимо и неприемлемо", - отметил проигравший президентские выборы в 2012 году, а ныне республиканский губернатор штата Юта Митт Ромни.

Газета USA Today сообщила о поступившем предложении массово направить с Капитолийского холма в адрес Трампа письма конгрессменов с "требованиями в письменной форме гарантировать мирный транзит полномочий". "Если он это не сделает, то импичмент - реальный вариант", - заявил Джо Локхарт - бывший представитель президента Билла Клинтона.

Впрочем, чем-чем, а импичментом Трампа не напугать. Президент-республиканец со времен победы над Хиллари Клинтон в 2016 году без передышки находится в центре жесточайшей внутриполитической борьбы. Он уже успешно выиграл схватку с демократами по "украинскому досье", грозившую ему началом процедуры по отрешению от власти. А еще раньше развалился поднятый демократами в Вашингтоне хайп вокруг якобы имевшего место "сговора Трампа с Россией". И несмотря на то, что на данный момент Джозеф Байден лидирует в общенациональных рейтингах с 50-ю процентами против 43-х у Дональда Трампа беспокойство в стане "ослов" (эмблема демпартии США - прим. "РГ") растет. Президентская гонка 2016 года наглядно показала, что сулящие победу демократам соцопросы часто ошибочны, о чем не забывает напоминать избирателям Трамп.

В итоге, поддерживающие Байдена американские миллиардеры вкладывают сотни миллионов долларов в фактическую покупку голосов избирателей, сообщил консервативный телеканал Fox News. "Один только Майкл Блумберг пообещал потратить более 100 миллионов долларов, чтобы сделать Джо Байдена президентом", рассказал 23 сентября ведущий телеканала в материале о том, как богачи "пытаются купить демократу победу на выборах". При этом, по данным СМИ, Блумберг не постеснялся оплатить судебные штрафы за 32 тысячи избирателей в "качающемся" и одном из ключевых для выборов штате Флорида. Причем, эти эти счастливчики в основном латиноамериканского и афроамериканского происхождения - представители опорного электората демпартии.

Действительно, по данным издания Politico, на текущий момент Байден сильно опережает Трампа по количеству собранных средств на финальном отрезке избирательной кампании. В результате так называемого фандрайзинга предвыборный штаб демократа за 40 дней до выборов располагает 466 миллионами долларов, тогда как у его соперника республиканца 325 миллионов. Расходы на политическую рекламу также в пользу Байдена как 2 к 1.