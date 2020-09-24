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24.09.2020 18:02
Рубрика: Легковые авто

Hyundai показал кабину авто с огромным телевизором и пылесосом

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai представила концептуальную кабину Ioniq, которая демонстрирует видение того, как должно выглядеть внутреннее пространство электромобилей в будущем.

Кабина Ioniq разрабатывалась совместно с LG Electronics. На потолке установлен большой 77-дюймовый экран с функцией разделения областей - это сделано для того, чтобы каждый из пассажиров мог просматривать контент интересный ему. Динамики в подголовниках кресел позволяют создавать индивидуальную звуковую зону.

За чистоту и дезинфекцию кабины отвечают робот-пылесос и ультрафиолетовые лампы.

Часть решений будет реализовано в электромобиле Ioniq 5, который будет представлен в начале 2021 года.

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