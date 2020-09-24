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24.09.2020 17:30
Рубрика: Легковые авто

Hyundai Solaris теперь защищен и законом

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Компания Hyundai защитила внешний вид обновленного Solaris патентом в российской юрисдикции. Об этом свидетельствует свежая выгрузка из базы Роспатента.

Фото: Юрий Воронцов
Эксперт: Hyundai Solaris вырос в полноценную и добротную иномарку

На следующие пять лет копирование облика Hyundai Solaris или отдельный элементов будет преследоваться по закону.

Напомним, обновленный Hyundai Solaris продается в России с марта нынешнего года. Рестайлинговые машины получили новый авангардный дизайн экстерьера, фары и фонари на светодиодах, улучшенную шумоизоляцию салона, новую мультимедиа с предустановленным приложением "Яндекс.Навигатор" с функцией голосового помощника Алиса.

Ранее Hyundai объявил о выпуске юбилейной серии Solaris "10 лет", отмечающей декаду со дня выпуска первого Solaris на заводе в Санкт-Петербурге. Автомобили серии маркированы специальными знаками "10 лет", штатно укомплектованы регулируемым подлокотником между передних сидений, USB-розеткой на заднем ряду и салонными ковриками. Запланированный тираж серии 4500 автомобилей.

#Hyundai