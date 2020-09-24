На акциях протеста в Минске задержаны несколько десятков человек

Несколько десятков человек задержаны на акциях протеста в столице Беларуси. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Минского горисполкома.

"На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек", - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщала "РГ", акцию протеста в столице Беларуси устроили несогласные с инаугурацией президента Александра Лукашенко. Для разгона участников несанкционированного мероприятия милиция использовала спецсредства, в частности водометы. В настоящее время ситуация находится под контролем правоохранительных органов.